Юрист назвала основные способы объявить себя банкротом

Основные способы объявить себя банкротом назвала «Мосленте» юрист по семейному и гражданскому праву Анастасия Подгрудкова. По ее словам, доказать свою неплатежеспособность и списать долги физическим лицам можно через внесудебное и судебное банкротство.

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«Внесудебное банкротство проводится через МФЦ — простая и быстрая процедура. Но чтобы пройти ее, необходимо соблюсти несколько условий: размер задолженности перед кредиторами при этом должен составлять не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей» Анастасия Подгрудкова

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По словам специалиста, исполнительное производство, возбужденное по заявлению кредитора, должно быть окончено в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, при этом без возбуждения нового.

Если должник отвечает указанным критериям, он может обратиться с заявлением в МФЦ и приложить список своих кредиторов. Процедура не займет больше шести месяцев, и затем в единый федеральный реестр сведений о банкротстве будет включена информация о завершении процедуры, продолжила она.

Ситуация с судебным банкротством проще с точки зрения отсутствия обязательных критериев, но такая процедура комплекснее и займет больше времени.

Если должник обращается с заявлением о собственном банкротстве в суд, нет минимального необходимого размера кредиторской задолженности, и нет требования о наличии просрочки в исполнении обязательств.

«Прежде чем выбирать судебное банкротство, следует проконсультироваться с юристом, который проанализирует все обстоятельства дела и предупредит о возможных рисках. Практика судов конкретного округа может очень отличаться, поэтому полагаться на судебные акты Арбитражного суда Московского округа, намереваясь банкротиться, например, в Уральском округе, нецелесообразно» Анастасия Подгрудкова Юрист

Для обращения в арбитражный суд понадобятся следующие документы: заявление о банкротстве с описанием фактических обстоятельств дела, размера задолженности перед кредиторами и обоснования причины невозможности погасить долг, список кредиторов, опись имущества, копии всех документов (кредитные договоры, выписки по счетам, справки 2-НДФЛ, справка из ГИБДД и другие документы в подтверждение своего имущественного положения и невозможности погасить задолженность).

При судебном банкротстве назначается арбитражный управляющий из числа указанных в заявлении организаций, и именно он будет на протяжении всего периода судебного банкротства анализировать платежеспособность должника, проверять наличие имущества или сделок для оспаривания.

По результату всех проведенных мероприятий, арбитражный управляющий подаст в суд отчет о своей деятельности и заявление о завершении процедуры банкротства, в котором опишет возможность/невозможность списать долги перед кредиторами. После вынесения судебного акта об удовлетворении заявления арбитражного управляющего процедура будет завершена, а долги списаны.