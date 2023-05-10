Бизнес начал чаще индексировать зарплаты сотрудникам

Субъекты малого и среднего бизнеса (МСП) стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще в 2023 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследования Промсвязьбанка (ПСБ) и "Опоры России", которые проводятся раз в два года.

По данным газеты, индексацию зарплат подтвердили представители 63% компаний. Согласно прошлому отчету, такая практика наблюдалась меньше чем у половины предприятий (47%). Кроме того, вдвое сократилась доля работодателей, которые совсем не повышают зарплату - с 32% в 2021 году до 16% в 2023 году.

Как пояснили "Известиям" во ВНИИ труда, рост заработных плат в большинстве случаев обусловлен ситуацией с кадрами, поскольку деньги являются одним из основных инструментов привлечения работников в условиях ограниченного предложения.

"Все больше компаний индексирует зарплаты, поскольку, во-первых, растет сам сектор - за непростой 2022 год число субъектов МСП увеличилось на 2%. Во-вторых, большую роль в повышении жалованья сыграли упрощенное налогообложение и снижение фискальной нагрузки. Кроме того, штат сотрудников в малых и средних предприятиях, как правило, небольшой, поэтому работодатели могут себе позволить повышать жалованье. И наконец, многие из них широко практикуют аутсорсинг, работу с фрилансерами и самозанятыми - это позволяет экономить средства для материального поощрения штатных сотрудников", - рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В исследовании ПСБ и "Опоры России" отмечается, что при повышении зарплаты лишь каждая пятая компания ориентируется на уровень официальной инфляции. Два года назад число таких предприятий составляло 15%.