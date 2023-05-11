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В России предложили тратить маткапитал на оплату детских спортсекций

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

В России предложили тратить маткапитал на оплату детских спортсекций
©  Baylee Gramling / Unsplash

Как следует из документа, средства или их часть предлагают направить на «получение физкультурно-оздоровительных услуг ребенком (детьми) в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности». Также в Совфеде предложили использовать маткапитал на медицинское страхование ребенка до одного года.

Ранее комитет Совфеда по экономической политике рекомендовал Минпромторгу продлить до 1 июня 2023 года разрешение покупать автомобиль за материнский капитал.

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