В России предложили тратить маткапитал на оплату детских спортсекций

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

Как следует из документа, средства или их часть предлагают направить на «получение физкультурно-оздоровительных услуг ребенком (детьми) в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности». Также в Совфеде предложили использовать маткапитал на медицинское страхование ребенка до одного года.