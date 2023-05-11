С июня заработают новые правила начисления социальных выплат: что стоит учесть

В российских регионах к 15 мая введут дополнительные выплаты многодетным семьям. Кроме того, после 1 июня скорректируется график получения мер социальной поддержки. Издание Life узнало все детали.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская напомнила о том, что 15 мая в России отмечают Международный день семьи. Она отметила, что по этому случаю многодетные родители из разных регионов могут рассчитывать на денежное вознаграждение. В частности, как уточнила собеседница, сумму в 25 250 рублей получат семьи в Москве, воспитывающие десять и более детей. Красовская подчеркнула, что при обращении за назначением выплаты после 15 мая сумму перечислят не позднее 30 календарных дней.

Также эксперты указывают на наличие единого дня начисления детских пособий. С июня выплата из денег материнского капитала будет проходить аналогичным образом, напоминают они.

В компании PG Partners рассказали, что выплаты по основным детским пособиям проходят 3-го числа каждого месяца. В этот день единое пособие получают на детей до 17 лет и беременные женщины. Тогда же перечисляют выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка, пособие по уходу за ребенком.

«Это выплата за предыдущий месяц, а не за текущий. Так, 3 июня родители получат пособие за май, а 3 июля — за июнь», — уточнила собеседница.

Первую выплату по этим пособиям производят через пять рабочих дней со дня подачи заявления, отметили в Социальном фонде России. После этого средства будут переводиться по графику — месяцем позже и 3-го числа, добавили там.