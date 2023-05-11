Названы самые бюджетные страны для летнего отдыха

Аналитическая компания Cotswold Outdoor составила рейтинг стран, где можно отдохнуть всего лишь за $30-90. Об этом пишет АТОР.

В список стран для бережливых туристов вошли Таиланд, Армения, Азербайджан, Вьетнам и Южная Корея. При подсчетах учитывались такие факторы, как количество хостелов, бесплатных достопримечательностей, цены на еду в магазинах. Так, в некоторых столицах за четыре дня и три ночи можно потратить менее $100.

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Первое место занимает Ереван. Три ночи в столице Армении без учета перелета обойдутся в $44,5 (4 тыс. руб.). Минимальна цена хостела за ночь составляет $14 (1,2 тыс. руб.). Одна поездка на общественном транспорте обойдется в $0,25 (21 руб.). Стандартный обед будет стоить в среднем $13 (1 тыс. руб.). Посмотреть в городе есть на что – там можно найти более 100 бесплатных достопримечательностей.

Второе место занимает Баку. Ночь в хостеле в столице Азербайджана обойдется в $9 (750 руб.). На питание уйдет еще минимум $12 (980 руб.), а на проезд в общественном транспорте - 15 руб. Развлечься в городе можно посмотрев 61 бесплатную достопримечательность.

На третьем месте оказалась столица Таиланда Бангкок. На ночлег в хостеле придется потратить $17 (1,4 тыс. руб.) в сутки. На питание уйдет еще$ 17 (1,4 тыс. руб.), а на проезд - $0,82 (64 руб.). Посмотреть тоже есть на что – в городе 463 достопримечательности, которые можно посетить бесплатно.

Чуть дороже можно отдохнуть в Ханое. Три дня в столице Вьетнама обойдутся в $36 (2,9 тыс. руб.). На размещение в хостеле потребуется $11 (880 руб.) в сутки. На одну поездку в общественном транспорте уйдет 25 руб., а на питание – примерно $20 (1,6 тыс. руб.). В городе можно посетить 225 бесплатных достопримечательностей.