Каждый десятый россиянин в 2023 году сократил расходы

Каждый десятый россиянин в текущем году сократил свои траты на 20-30%, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Зарплата.ру».

Как показал опрос, в целом количество экономящих граждан России снизилось на 5%, если сравнивать с прошлым годом. Экономить на расходах стали 75% участников исследования. В 2022 году таковых было больше на 5%.

41% россиян удалось уменьшить расходы на 5-10%, 27% – на 10-20%. На 20-30% сократили свои траты 10% участников опроса, 7% заявили, что стали меньше тратить на 30% и более. Не считали снижения расходов 15%.

13% граждан экономят на посещении заведений общественного питания. Отказываются от поездок в отпуск 12% респондентов, на продуктах питания – 9%, одежде, обуви – 9%, салонах красоты – 8%. Из-за экономии меньше употребляют алкоголя 5% опрошенных, 2% отказывают себе в покупке мебели, а 1% - в приобретении техники. Стараются экономить на всем 41% россиян.