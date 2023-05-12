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Россиянам назвали способ накопить финансовую подушку

Руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин в беседе с РИА Новости назвал россиянам способ накопить финансовую подушку.

Россиянам назвали способ накопить финансовую подушку
© ТАСС

По словам Охорзина, человек «почувствует себя куда в большей финансовой безопасности», если отложит даже 1-3 месячных дохода. Накопить сумму можно, откладывая каждый месяц по 5-10 процентов с зарплаты на накопительный счет.

Начать копить деньги возможно при любом уровне дохода, уточнил специалист. Однако важно тренировать финансовую ответственность, следовать простым правилам и ставить цели.

Ранее руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров рассказал, как справиться с желанием потратить зарплату сразу же в день ее зачисления.

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