Россиянам напомнили о действиях для определения подлинности банкнот

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнило гражданам о трех простых действиях для определения подлинности банкнот, передают "Невские новости".

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В ведомстве отметили, что чаще всего мошенники подделывают крупные купюры номиналом в тысячу, две тысячи и пять тысяч рублей. В первую очередь, купюру нужно осмотреть на свет. У банкноты номиналом в тысячу рублей должны быть видны защитная нить, микроотверстия в виде числа 1000, комбинированный водяной знак — портрет Ярослава Мудрого и число 1000. Затем правоохранители советуют исследовать купюру тактильно.

Должны чувствоваться эмблема банка России, текст "Билет банка России", штрихи по краям и метка для людей с ослабленным зрением. И, наконец, специалисты рекомендуют обратить внимание на знаки при вертикальном положении банкноты. Должны просматриваться блестящая горизонтальная полоса, перемещающаяся по гербу, многоцветные полосы на поле, а также буквы РР — светлые на темном фоне или наоборот.

Сотрудники ведомства обращают внимание, что чаще всего фальшивые купюры встречаются в небольших магазинах и рынках. Деньги советуют проверять на подлинность до того, как будет завершен обмен на товар.