Цены на растворимый кофе достигли рекордных значений за 12 лет
Цены на кофейные зерна сорта робуста достигли максимальных значений за последние 12 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли. Такие зерна чаще всего используются для приготовления растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей. Собеседники агентства подчеркнули, что рост цен связан с резким повышением спроса, который фермеры не успевают удовлетворять.
Произошло такое сильное смещение спроса от более дорогого кофе, что даже рынок не удовлетворяется экспортом более дорогой робусты, — отметила директор консалтинговой компании, специализирующейся на кофе в Нью-Йорке, Джудит Гейнс.
По данным экспертов, за первые шесть месяцев 2023 года было экспортировано больше зерен робуста, чем за предыдущие три года. Информацию о повышенном спросе подтвердили в Бразильской ассоциации производителей растворимого кофе, а также компаниях Nestle SA и Tata Coffee.
Авторы подчеркивают, что рост спроса на растворимый кофе произошел в неурожайные годы. Так, главный экспортер робусты, Вьетнам, собрал самый маленький урожай за четыре года. Вторая по производству робусты страна, Бразилия, сильнейшим образом пострадала от засухи, в результате чего на территории страны также выросло мало кофе. По прогнозам экспертов, спрос на растворимый кофе со временем будет только расти.