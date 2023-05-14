$77.20+1.3284.25+1.36

Цены на растворимый кофе достигли рекордных значений за 12 лет

На мировых рынках резко выросли цены на кофейные зерна сорта робуста. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Цены на растворимый кофе достигли рекордных значений за 12 лет
© globallookpress.com

Зерна кофе этого сорта, отметили авторы статьи, применяются преимущественно при изготовлении растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей.

По данным экспертов, то, что цены на робусту достигли максимальных значений за последние 12 лет, обусловлено несколькими факторами.

Прежде всего, в мире, по сведениям ведущих производителей растворимого кофе, упал спрос на кофе дорогих сортов и поднялся спрос на более дешевые.

Кроме того, уточнили аналитики, во Вьетнаме и Бразилии, в которых находится большая часть плантаций робусты, наблюдается неурожай.

Ранее сообщалось, что цена кофе в российских магазинах может вырасти на 30% из-за плохого урожая в мире.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий