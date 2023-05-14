Цены на растворимый кофе достигли рекордных значений за 12 лет

На мировых рынках резко выросли цены на кофейные зерна сорта робуста. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Зерна кофе этого сорта, отметили авторы статьи, применяются преимущественно при изготовлении растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей.

По данным экспертов, то, что цены на робусту достигли максимальных значений за последние 12 лет, обусловлено несколькими факторами.

Прежде всего, в мире, по сведениям ведущих производителей растворимого кофе, упал спрос на кофе дорогих сортов и поднялся спрос на более дешевые.

Кроме того, уточнили аналитики, во Вьетнаме и Бразилии, в которых находится большая часть плантаций робусты, наблюдается неурожай.