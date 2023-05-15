Кому положены налоговые льготы в России

В России для ряда категорий граждан предусмотрены налоговые льготы. Агентство «Прайм» разбиралось, кто может на них претендовать.

В публикации говорится о наличии в стране нескольких различных видов налоговых преференций, которыми могут воспользоваться россияне. В частности, в стране действуют льготы по налогу на имущество, на прибыль, на земельный налог, по подоходному налогу, по транспортному налогу и на имущество организаций. Кроме того, гражданам напоминают о том, что в стране есть социальные и инвестиционные налоговые вычеты.

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Налоговыми льготами могут воспользоваться физические, юридические лица и ИП, говорится в публикации. В частности, как уточняется, право на преференции есть у пенсионеров, инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, участников боевых операций по защите Отечества, членов семьи военнослужащих, потерявших кормильца, родителей и супругов военных и госслужащих, погибших при исполнении, ликвидаторов радиоактивных аварий, героев СССР и РФ, отмечается в заметке.

Подчеркивается, что для пенсионеров предусмотрели обширный перечень льгот по всем основным налогам, которые платят физические лица. В частности, они освобождены от уплаты налога на имущество. От налогообложения имущества освобождены и инвалиды I и II группы, а также инвалиды детства и дети-инвалиды, отмечают авторы.

Родители трех и более детей, которые работают официально, могут рассчитывать на стандартный налоговый вычет — частично или в полном объеме возвращать 13% НДФЛ.

Дополнительный вычет по налогу на имущество и земельному налогу предусмотрен для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в России действует

У ветеранов боевых действий и действующих военных есть право не платить налог на имущество, земельный налог (с 6 соток).

Виды льгот и налоговых преференций для организаций и индивидуальных предпринимателей зависят от конкретного налога.