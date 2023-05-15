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Россиян предупредили о мести со стороны мошенников после неудачной попытки обмана

Телефонные мошенники могут мстить людям, которых они не смогли обмануть, после шуток и оскорблений в свой адрес. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Россиян предупредили о мести со стороны телефонных мошенников
© Газета.ru

Например, часто для мести используется программа для подмены номера, когда злоумышленник как бы от имени жертвы звонит в полицию и сообщает о разного рода происшествиях, организовывает проверки в компании, в которой та работает, или просто посылает фото супругу, чтобы вызвать ревность или скандал.

Кроме того, оскорбленный мошенник может добавить ваш номер в базу рассылки спама или указать его на сайте знакомств, чтобы завалить жертву нежелательными звонками.

«Чтобы не допустить этого, есть только одна рекомендация: пожалейте свои нервы и время и не вступайте с мошенниками в разговоры», — посоветовал Тимофеев.

Также эксперт рекомендует никогда не перезванивать по незнакомым номерам.

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