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Названо главное препятствие в повышении стипендий студентам до уровня МРОТ

Идея повысить объем ежемесячных выплат студентам до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) является правильной, однако сложнореализуемой из-за возможности нехватки у госбюджета средств на ее реализацию. Об этом «Ленте.ру» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующую законодательную инициативу фракции ЛДПР.

Названо главное препятствие в повышении стипендий студентам до уровня МРОТ
© РИА Новости

«Было бы замечательно, если бы у нас была возможность студентам стипендии в размере минимального размера оплаты труда. Действительно, многие специальности не предусматривают даже заочной формы обучения: например, в сферах здравоохранения и компьютерных технологий — многие из таких специальностей допускают только очную форму обучения, при этом далеко не каждый вуз разрешает студентам подработку», — сказала она.

В связи с этим она подчеркнула, что члены парламента ограничены в решении подобных вопросов.

«К сожалению, Госдума ограничена в принятии таких законопроектов, если не выполняется 83-я статья бюджетного кодекса (статья "Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом" — прим. "Ленты.ру"), где говорится об источниках финансирования», — уточнила депутат.

Ранее ЛДПР подготовила к внесению в парламент законопроект, предполагающий выплату студентам стипендий на уровне не ниже установленного в стране МРОТ. Как сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, в партии недовольны нынешним размером стипендии, которая, согласно их данным, составляет 1825 рублей в месяц для студентов вузов и 664 рубля студентов среднего профобразования.

До этого в ЛДПР предлагали вернуть систему привязки штрафов для автомобилистов к МРОТ. Замруководителя фракции в Госдуме, один из авторов проекта Ярослав Нилов уточнил, что действующая система не учитывает, что у большинства россиян крайне низкий уровень доходов.

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