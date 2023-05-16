Россиянам назвали способ избавиться от долгов

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что при взятии кредита существует риск угодить в финансовую яму. Как правильно выплатить долг, она рассказала в интервью радио Sputnik.

Дайнеко назвала россиянам способ избавиться от долгов и призвала платить по кредитам не более 30 процентов от бюджета семьи. Это позволит не снижать качество жизни, отметила она.

«Если платежи занимают более половины бюджета, то это повод бить тревогу. При первых признаках неплатежеспособности нужно реалистично оценить перспективы и, возможно, поискать способ оптимизации своих обязательств, чтобы финансовые проблемы не превратились в долговой кошмар», — объяснила она.

Чтобы избежать просрочек по платежам, Дайнеко рекомендовала составить план разумной экономии и отказаться от спонтанных и эмоциональных покупок, готовой еды, а также лишних платных подписок. При этом не стоит сокращать расходы на здоровье и образование. Кроме того, она посоветовала найти способ увеличить доходы — провести ревизию вещей или найти подработку.