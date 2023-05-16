$79.10+1.9086.09+1.84

Россиянам назвали способ избавиться от долгов

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что при взятии кредита существует риск угодить в финансовую яму. Как правильно выплатить долг, она рассказала в интервью радио Sputnik.

Россиянам назвали способ избавиться от долгов
© ТАСС

Дайнеко назвала россиянам способ избавиться от долгов и призвала платить по кредитам не более 30 процентов от бюджета семьи. Это позволит не снижать качество жизни, отметила она.

«Если платежи занимают более половины бюджета, то это повод бить тревогу. При первых признаках неплатежеспособности нужно реалистично оценить перспективы и, возможно, поискать способ оптимизации своих обязательств, чтобы финансовые проблемы не превратились в долговой кошмар», — объяснила она.

Чтобы избежать просрочек по платежам, Дайнеко рекомендовала составить план разумной экономии и отказаться от спонтанных и эмоциональных покупок, готовой еды, а также лишних платных подписок. При этом не стоит сокращать расходы на здоровье и образование. Кроме того, она посоветовала найти способ увеличить доходы — провести ревизию вещей или найти подработку.

Ранее в России подсчитали количество должников. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), их число в стране превышает 12 миллионов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий