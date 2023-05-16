$79.10+1.9086.09+1.84

Окрошка в России за год подорожала на 3%

Средний чек на продукты для квасной окрошки в России вырос за год всего на 3% и составил почти 900 рублей. Как сообщает газета «Известия», это выяснил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

Окрошка в России за год подорожала на 3%
© delo-vcusa.ru

Так, в традиционной торговле продукты для этого блюда в основном подорожали. Больше всего в цене за год прибавил редис (+28%), огурцы (+25), квас (+6%) и зеленый лук (+5%). Сметана и вареная колбаса подорожали лишь на 1%. Картофель подешевел на 33%, укроп — на 21%, яйца — на 7%.

Эксперты отмечают, что в Москве средний чек на окрошку вырос на 6%, до 850 рублей. В Санкт-Петербурге цена выросла больше — на 11%, почти до 950 рублей.

Аналитики отметили, что небольшой рост «индекса окрошки» в среднем по России год к году связан с заметным снижением потребительских трат на картофель, укроп и яйца. Подорожала окрошка лишь за счет огурцов и редиса. Цифры свидетельствуют о продолжении тренда на стабилизацию цен в продовольственном секторе, тогда как население продолжает следовать сберегательной модели потребления.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий