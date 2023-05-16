Окрошка в России за год подорожала на 3%

Средний чек на продукты для квасной окрошки в России вырос за год всего на 3% и составил почти 900 рублей. Как сообщает газета «Известия», это выяснил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

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Так, в традиционной торговле продукты для этого блюда в основном подорожали. Больше всего в цене за год прибавил редис (+28%), огурцы (+25), квас (+6%) и зеленый лук (+5%). Сметана и вареная колбаса подорожали лишь на 1%. Картофель подешевел на 33%, укроп — на 21%, яйца — на 7%.

Эксперты отмечают, что в Москве средний чек на окрошку вырос на 6%, до 850 рублей. В Санкт-Петербурге цена выросла больше — на 11%, почти до 950 рублей.