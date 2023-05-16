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СМИ узнали о введении комиссии в банках за популярную услугу

Комиссия за перевод самому себе из другой финансовой организации теперь взимается почти всеми крупными банками, сообщают «Известия».

Крупные банки ввели комиссию за популярную услугу
© globallookpress.com

С 2023 года плату за такие переводы берут три крупных банка. В общей сложности минимум 15 участников рынка взимают комиссию за вышеуказанную услугу. Источник в секторе утверждает, что их еще больше — 25.

В среднем цена операции составляет 1–2%. В Банке России указали на небольшое количество жалоб по вопросам подобных платежей. Там пояснили, что сумму кредитная организация устанавливает согласно договору с клиентом. При этом изменения уже заключенных соглашений нужно согласовывать с физическими лицами. В крайнем случае граждане могут подать иск в суд.

По словам доцента РЭУ им. Плеханова Максима Маркова, основной целью комиссий является пресечение утечки средств в другие финансовые организации. Уточняется, что остатки на счетах представляют собой один из источников пассивов организаций.

Ранее Райффайзенбанк объявил о повышении с мая стоимости смс-уведомления до 199 рублей. Кредитная организация напомнила о том, что данный сервис позволяет получать уведомления о совершенных покупках. Цена будет действовать для основной и дополнительных карт, указано в сообщении. Тариф «пуши и иногда смс» обойдется в 99 рублей в месяц.

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