Набиуллина призвала расширить список случаев использования ИИС-3

"ИИС-3 направлен на то, чтобы стимулировать долгосрочные инвестиции. Мы как раз с правительством обсуждаем набор изъятий. На наш взгляд, он должен быть шире, чем просто жилье или дорогостоящее лечение, потому что это сделает этот инструмент более привлекательным", – цитирует ее ТАСС.