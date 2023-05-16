В Чехии начали закрывать счета россиянам и белорусам

Три крупных банка Чехии стали закрывать счета россиян и белорусов. Об этом сообщает издание E15.

Отмечается, что речь идёт про банки Creditas, UniCredit Bank и ČSOB. При этом закрытие счетов происходит без предупреждения клиентов. Не спасет от аннулирования счетов и наличие рабочей или студенческой визы.

На данный момент представители Creditas и UniCredit официально подтвердили, что действительно закрывают счета для граждан России и Беларуси.

«UniCredit в высшей степени осторожен в отношении лиц из стран, включенных в список высокого риска Управлением финансового анализа. Тем не менее банк действует не в общем порядке, а всегда на основе оценки конкретной ситуации и рисков, которые данный клиент представляет для банка. Это означает, что в случае аннулирования счета должен быть определен конкретный риск для банка», – объяснил представитель UniCredit Петр Плочек.

Он также добавил, что финансовая организация давно использует особые правила открытия и ведения счетов для лиц из тех стран, которые не входят в Евросоюз.

В свою очередь пресс-секретарь ČSOB Патрик Мадле заявил, что в банке с уважением относятся к национальности клиентов, но закрытие счетов соответствует чешским законам.