Стало известно, сколько россиян ищут дополнительный доход

Увеличить доход за счет дополнительного заработка хочет каждый пятый гражданин РФ. Их целью является оказание финансовой поддержки родственникам, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные маркетплейса Ozon.

Респонденты отмечают, что оптимальная для них сумма — до 20 тысяч рублей в месяц. 18% хотят переводить близким от 20 до 50 тысяч ежемесячно, а 12% — более 50 тысяч рублей.

Большая часть опрошенных граждан — 28% — хотела бы для этих целей открыть магазин или ресторан. Некоторые (20%) не против открытия интернет-бизнеса, другие (9%) хотят вложиться в проект по изготовлению и продаже рукоделий, уникальных товаров. Открыть бизнес по франшизе для родственников готовы 40% респондентов.

Еще 28% опрошенных придерживаются мнения, что старшему поколению необходимо отдыхать. 24% респондентов считают, что пожилым родственникам не удастся справиться с такой работой.

Исследование также показало, что каждому десятому россиянину (11%) хватает текущего заработка для помощи близким.

Участие в опросе приняли 1508 жителей России старше 18 лет.