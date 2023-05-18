Опрос: 38% россиян готовы учиться ради увеличения дохода

«Несмотря на то что респонденты рассчитывают на увеличение дохода после получения знаний, 41% отметили, что не готовы тратить деньги на образование. Ещё 37% жалуются на нехватку времени для занятий, 14% заявляют об отсутствии желания и мотивации», — говорится в исследованиях центра «Зарплата.ру» и онлайн-университета востребованных профессий Skypro.