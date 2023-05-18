Росфинмониторинг выступил за проведение переводов с указанием определенных данных. Так, вводить нужно будет номер паспорта или ИНН получателя, сообщает РБК со ссылкой на новую редакцию законопроекта.

Отмечается, что ведомство считает целесообразным исключить дату рождения из данных, которые обяжут указывать банки.

Вместо полных Ф. И. О. предлагается указывать фамилию и инициалы, а вместо полных реквизитов удостоверения личности — только серию и номер документа или идентификационный номер налогоплательщика.

Кроме того, Росфинмониторинг считает необходимым ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой в 100 тыс. руб. либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте. Данная мера может вступить в силу спустя год после принятия и публикации закона.

Вышеуказанные нововведения могут начать действовать с 2026 года.

Банки опасаются того, что из-за новых требований увеличатся многочисленные теневые способы перевода денежных средств.