Аналитики рассказали, что будет с розничными ценами на бензин

По его словам, ближайшее время цена может вырасти не более чем на 3–5 рублей за литр. Он отметил, что цены на бензин зависят от уровня инфляции и котировок сырья, сейчас на них, в том числе, влияют западные санкции на российскую нефть и нефтепродукты и повышенная налоговая нагрузка на отрасль.