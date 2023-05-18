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Эксперты рассказали, что будет с розничными ценами на бензин с 1 июня

В среднесрочной перспективе розничные цены на бензин могут немного снизиться при сохранении роста профицита нефтепродуктов на российском рынке из-за новых санкций, рассказал Life руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Аналитики рассказали, что будет с розничными ценами на бензин
© РИА Новости

По его словам, ближайшее время цена может вырасти не более чем на 3–5 рублей за литр. Он отметил, что цены на бензин зависят от уровня инфляции и котировок сырья, сейчас на них, в том числе, влияют западные санкции на российскую нефть и нефтепродукты и повышенная налоговая нагрузка на отрасль.

«Цены на топливо в России изменяются в соответствии с налоговой политикой государства, которая не предполагает их особого снижения, но предполагает постепенный умеренный рост. Этот механизм называется демпфером и регулирует цены на внутреннем рынке топлива с 2019 года в пределах инфляции. Целевой уровень инфляции, определяемый ЦБ, составляет 4% в год, что, вероятно, гарантирует минимальное повышение цен на бензин в пределах данного значения», — добавил управляющий директор компании «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов.

Ранее Министерство энергетики России сообщило, что рост биржевых цен на бензин существенно не повлияет на его стоимость в рознице.

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