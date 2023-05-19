Какие налоговые вычеты есть в России в 2023 году

Россияне в ряде случаев могут получить налоговый вычет. Он представляет собой возврат части ранее уплаченного нами НДФЛ (13% налога на доходы физических лиц). Издание «Комсомольская правда» разбиралось, какие вычеты существуют и кто их может получить.

Так, в стране предусмотрены стандартные налоговые вычеты. На них могут претендовать взрослые с инвалидностью, чернобыльцы, блокадники, родители погибших при исполнении обязанностей военнослужащих и др. Сумма - 500 рублей или 3000 рублей за каждый месяц года.

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Также в России можно получить вычеты на детей. Они полагаются родителям, усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям.

Сумма составляет 1400 рублей в месяц за первого и второго ребенка, за третьего и последующих – 3 тысячи. На детей с инвалидностью родителям и усыновителям выплачивают по 12 тысяч рублей. Для опекунов, попечителей и приемных родителей предусмотрели налоговый вычет в размере 6 тысяч рублей. Плюс к этим суммам - обычный детский вычет. Одиноким родителям вычеты предоставляют в двойном размере.

Кроме того, в стране есть социальные вычеты. Их оформляют с платежей на благотворительность, обучение: свое, детей, а также братьев и сестер, лечение и лекарства для себя, супруга, родителей или детей, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, на накопительную часть пенсии, на спорт и независимую оценку квалификации, указано в публикации. Максимальная сумма социального налогового вычета составляет 120 000 рублей.

Также в России предусмотрен вычет на лечение. Его получают на себя, супруга, родителей, детей до 18 лет. Расходами принято считать покупку лекарств по назначению врача, приемы врачей, обследования, анализы, процедуры и т.д. Сумма вычета зависит от вида лечения.

«Если в справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы стоит код 1, то до 120 тысяч. Если код 2 (дорогостоящее лечение), расходы принимаются к вычету без ограничений. Например, от полумиллиона рублей вернуть вы сможете 65 тысяч», - отмечается в заметке «КП».

Кроме того, подчеркивается, что россияне могут также получить налоговый вычет на обучение и на спорт. Есть и имущественные налоговые вычеты, инвестиционные, а также вычеты при покупке и продаже жилья.

Предусмотрены и профессиональные налоговые вычеты для людей со статусом ИП (индивидуальный предприниматель) или без него, работающих по гражданско-правовым договорам, и тех, кто занимается частной практикой, напомнил автор публикации.