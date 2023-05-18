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Власти пообещали сохранить для уехавших россиян единую ставку налога

Правительство подготовило окончательную версию поправок в налоговое законодательство, согласно которым с работающих за рубежом россиян будет взиматься налог в размере 13-15 процентов. Речь идет о сотрудниках, работающих с российскими организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (гражданско-правового характера). Об этом Алексей Сазанов, его слова приводятся на сайте ведомства.

Власти пообещали сохранить для уехавших россиян единую ставку налога
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Сазанов объяснил, что ставка налога на доходы физлиц (НДФЛ) будет единой, независимо от того, является ли работник налоговым резидентом или нет.

«Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов», — заявил замглавы министерства.

В случае, если россиянин работает на иностранную компанию, зарубежная организация должна стать налоговым агентом и также уплатить налоги по ставке 13-15 процентов. При этом, если компания не выполняет обязательства, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию, уточнил Сазанов в беседе с РИА Новостями.

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