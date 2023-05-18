Власти пообещали сохранить для уехавших россиян единую ставку налога

Правительство подготовило окончательную версию поправок в налоговое законодательство, согласно которым с работающих за рубежом россиян будет взиматься налог в размере 13-15 процентов. Речь идет о сотрудниках, работающих с российскими организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (гражданско-правового характера). Об этом Алексей Сазанов, его слова приводятся на сайте ведомства.

Сазанов объяснил, что ставка налога на доходы физлиц (НДФЛ) будет единой, независимо от того, является ли работник налоговым резидентом или нет.

«Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов», — заявил замглавы министерства.