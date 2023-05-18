В Минфине назвали размер ставки НДФЛ для уехавших за рубеж россиян

Доходы уехавших за рубеж работников российских компаний будут облагаться по ставке 13% НДФЛ (или 15% при доходе свыше 5 млн руб. в год), рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что правительство РФ подготовило доработанную версию поправок в Налоговый кодекс. После принятия они вступят в силу с 1 января 2024 года.

Замминистра уточнил, что, в случае принятия поправок в кодекс, такая ставка налога будет применяться независимо от того, является ли сотрудник фирмы налоговым резидентом РФ или нет.

Сазанов пояснил, что руководству компаний при взаимодействии с удаленными сотрудниками сложно проверить, являются ли они налоговыми резидентами РФ или не имеют такого статуса.