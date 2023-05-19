Мошенники стали обманывать россиян при помощи видеозвонков

Мошенники нашли новый способ обмана россиян при помощи видеозвонков через мессенджеры. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на в ВТБ.

© Unsplash

Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками банков, если собеседник им не верит, они совершают повторный звонок, но уже по видеосвязи, изображая обслуживание из банковского офиса, рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Когда у принимающих подобный звонок не остается никаких сомнений, мошенники убеждают их оформить кредит, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на «безопасный счет», обновить банковское приложение или скачать средства удаленного доступа, чтобы проверить его работу. В итоге они запрашивают SMS-коды под разными предлогами для получения доступа в личный кабинет клиента.

Как подчеркнул Чугунов, на сегодняшний день мессенджеры стали основным каналом для активности мошенников, доля звонков в них выросла с начала года и достигает 64%, обгоняя телефонные атаки. Кроме персональной информации, преступники также могут использовать фотографии и видеоизображения клиентов, предупредил он.

Нельзя сообщать личные и финансовые данные, в том числе данные банковских карт, секретные коды, поступающие по SMS, посторонним людям, кем бы они ни представлялись, напомнила глава пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.