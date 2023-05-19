Условия снятия наличных в банкоматах ужесточат

Некоторые российские банки решили ужесточить условия снятия наличных денег в банкоматах. Об этом сообщила исследовательская компания Frank.RG.

По словам экспертов, финансовые учреждения идут на это из-за стремления стимулировать граждан чаще совершать безналичные платежи.

Подчеркивается, что Промсвязьбанк с начала года повысил комиссию за снятие от суммы превышения лимита с 2% до 2,99%. Лимит - 150 тысяч в сутки и 300 тысяч в месяц. Кредитная организация не планирует корректировать условия в ближайшем будущем.

С мая в Газпромбанке можно снимать в банкомате до 1 млн рублей. Если сумма будет превышена, организация возьмет комиссию в размере от 1% до 10% от суммы превышения. Это, как отмечается, необходимо для компенсации расходов в связи с увеличением количества операций по снятию денег за рубежом.

Комиссия в размере 10% за снятие более чем 600 тысяч рублей в месяц отменена теперь в Банке «Хоум Кредит».

Почта-банк повысил лимит на снятие наличности до 300 тысяч рублей в месяц.