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Размер пособий по уходу за ребенком планируют увеличить до 49 тыс. рублей

На коллегии министерства труда 19 мая глава ведомства Антон Котяков объявил о повышении размера пособий по уходу за ребенком до 49 тыс. рублей к 2024 году и до 66 тыс. рублей к 2025 году. Об этом пишут «Известия».

Размер пособий по уходу за ребенком планируют увеличить до 49 тыс. рублей
© globallookpress.com

Он также подчеркнул, что с начала текущего года граждане могут получать все федеральные меры поддержки по принципу одного окна через систему социального фонда.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что будущим мамам положены несколько выплат, в том числе пособие по беременности и родам, а также единовременная выплата по рождению ребенка.

По данным опроса, россиянки тратят в среднем 38 тыс. рублей в месяц на ребенка до трех лет. На эти средства приобретаются необходимые вещи, медицинские услуги и питание. Таким образом, траты на ребенка в первые три года его жизни составляют 1,37 млн руб.

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