Размер пособий по уходу за ребенком планируют увеличить до 49 тыс. рублей

На коллегии министерства труда 19 мая глава ведомства Антон Котяков объявил о повышении размера пособий по уходу за ребенком до 49 тыс. рублей к 2024 году и до 66 тыс. рублей к 2025 году. Об этом пишут «Известия».

Он также подчеркнул, что с начала текущего года граждане могут получать все федеральные меры поддержки по принципу одного окна через систему социального фонда.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что будущим мамам положены несколько выплат, в том числе пособие по беременности и родам, а также единовременная выплата по рождению ребенка.