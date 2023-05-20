Россиянам рассказали, как можно заработать на дачном участке

Эксперты рассказали, как можно заработать на загородном участке и что важно учитывать при этом.

Самый простой способ – сдача в аренду дачного участка. Если он находится неподалеку от крупного города, то найти людей, желающих снять дом на время, очень просто. Юрист Светлана Петрикова отметила, что хозяину участка важно не забывать платить налоги со своего дохода.

Самым популярным способом является продажа урожая. Можно реализовывать саженцы, цветы, фрукты, овощи и зелень. Доходы от продажи таких продуктов освобождены от уплаты налогов на прибыль за исключением некоторых случаев.

Другим способом заработать является уборка чужих участков. В связи с вступлением в силу нового закона, запрещающего сорняки, россияне стали чаще пользоваться услугами уборщиков участков. Не все дачники хотят сами обрабатывать землю, а потому привлекают активных соседей или сторонних специалистов.

В некоторых случаях можно организовать мини-гостиницу для животных. Ее можно открыть прямо у себя на дачном участке. Услугами такого сервиса пользуются хозяева животных, уезжающие летом в отпуск. Юрист Асия Мухамедшина отметила, что при организации подобного сервиса важно не забывать о соблюдении санитарных норм, передает Life.