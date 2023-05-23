В России изменится график выплаты детских пособий

В июне 2023 года изменится график некоторых ежемесячных выплат на детей. Ранее регионы могли устанавливать свои сроки, теперь Социальный фонд будет переводить деньги на банковскую карту в единые дни по всей России, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.