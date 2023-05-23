В России изменится график выплаты детских пособий

Социальный фонд начнёт перечислять деньги в единые дни выплат.
В июне 2023 года изменится график некоторых ежемесячных выплат на детей. Ранее регионы могли устанавливать свои сроки, теперь Социальный фонд будет переводить деньги на банковскую карту в единые дни по всей России, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
График выплат детских пособий на банковскую карту:
- Единое детское пособие — третьего числа каждого месяца. То есть выплата за май поступит 3 июня, за июнь — 3 июля и так далее.
- Выплаты из материнского капитала — пятого числа каждого месяца. Деньги за май перечислят на карту 5 июня, за июнь — 5 июля.
- Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет — восьмого числа каждого месяца. Таким образом, выплату за май родители получат 8 июня, за июнь — 8 июля и так далее.
Если деньги доставляются «Почтой России», то даты выплат зависят от графика работы конкретного почтового отделения.