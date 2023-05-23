$79.94+0.0386.50+0.22

График выплаты детских пособий изменится с 1 июня

Социальный фонд начнёт перечислять деньги в единые дни выплат.

В России изменится график выплаты детских пособий
© ТАСС

В июне 2023 года изменится график некоторых ежемесячных выплат на детей. Ранее регионы могли устанавливать свои сроки, теперь Социальный фонд будет переводить деньги на банковскую карту в единые дни по всей России, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

График выплат детских пособий на банковскую карту:
  • Единое детское пособие — третьего числа каждого месяца. То есть выплата за май поступит 3 июня, за июнь — 3 июля и так далее.
  • Выплаты из материнского капитала — пятого числа каждого месяца. Деньги за май перечислят на карту 5 июня, за июнь — 5 июля.
  • Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет — восьмого числа каждого месяца. Таким образом, выплату за май родители получат 8 июня, за июнь — 8 июля и так далее.

Если деньги доставляются «Почтой России», то даты выплат зависят от графика работы конкретного почтового отделения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий