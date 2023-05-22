Россиян предупредили о подорожании страховки для выезда за рубеж

Некоторые страховые компании планируют увеличить тарифы по медстрахованию выезжающих за рубеж (ВЗР). Эксперты считают, что причиной этого стали релоканты, которые находятся за границей дольше и обращаются за медицинской помощью чаще, передает "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Издание организовало опрос страховых компании (СК) и экспертов по теме динамики цен на страховки для граждан ВЗР. Независимый эксперт Андрей Бархота отметил, что увеличение цен может составить 20–40%. В компании заявили, что рост цен в "Абсолют Страховании" и "Югории" произойдет уже в этом году. При этом в маркетплейсе "Сравни.ру" уточнили, что ценник на годовые полисы ВЗР по популярным направлениям составляет 1–2 тысячи рублей.

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По словам заместителя гендиректора по личным видам страхования СК "Югория" Андрея Копыткина, рост стоимости связан с увеличением страховых случаев на фоне роста фактического среднего срока пребывания за границей россиян. Кроме того, цены на услуги зарубежных медицинских провайдеров также повышаются. Например, стоимость в турецких клиниках будет увеличена на 20%.

Подобные тенденции связаны с использованием релокантами полиса ВЗР вместо ДМС. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов отметил, что годичные полисы ВЗР есть у многих переселенцев из России, которые пользовались премиальными пластиковыми картами.

В погранслужбе ФСБ поделились данными, согласно которым в первом квартале года граждане РФ суммарно осуществили 4,9 миллиона поездок за границу. Это на 26,6% больше, чем в 2022-м. В Ассоциации туроператоров России указывали, что в целом цифры включают в себя значительную долю перемещений соотечественников через сухопутные границы с личными целями.

По оценке АТОР, туристический поток за границу восстанавливается куда быстрее. Так, по 20 основным направлениям россияне в первом квартале совершили 2,47 миллиона поездок. Подобный показатель на 90% выше, чем в 2022 году.

При этом, уточняют аналитики, стоимость страховок ВЗР зависит от курса валют. Все траты страховщика по этому виду страхования номинированы в иностранной валюте, рассказал глава дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.