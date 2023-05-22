$79.94+0.0386.50+0.22

ЦБ ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Центральный Банк России (ЦБ) ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Об этом сказано на официальном сайте регулятора.

ЦБ ужесточил кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой
© ТАСС

В ЦБ считают, что такая мера поможет сбалансировать структуру кредитования, а также понизить закредитованность россиян.

«Банк России сократил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на третий квартал 2023 года… С учетом адаптации банков и МФО к МПЛ (макропруденциальные лимиты – прим. ред.), а также сохранения устойчивой динамики необеспеченного потребительского кредитования Банк России ужесточает значения МПЛ в целях достижения более сбалансированной структуры кредитования и снижения закредитованности граждан», – сказано в сообщении ЦБ.

Отмечается, что дестимулирование кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой, а также искусственное увеличение срока кредитов должно помочь снизить рост закредитованности граждан России. В ЦБ также добавили, что МПЛ для третьего квартала 2023 года сокращаются на 5 процентных пунктов, если сравнивать их со значениями для второго квартала.

Ранее ЦБ зафиксировал рост банковских депозитов на 97,8 миллиардов рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий