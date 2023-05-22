ЦБ ужесточил кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Центральный Банк России (ЦБ) ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Об этом сказано на официальном сайте регулятора.

В ЦБ считают, что такая мера поможет сбалансировать структуру кредитования, а также понизить закредитованность россиян.

«Банк России сократил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на третий квартал 2023 года… С учетом адаптации банков и МФО к МПЛ (макропруденциальные лимиты – прим. ред.), а также сохранения устойчивой динамики необеспеченного потребительского кредитования Банк России ужесточает значения МПЛ в целях достижения более сбалансированной структуры кредитования и снижения закредитованности граждан», – сказано в сообщении ЦБ.

Отмечается, что дестимулирование кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой, а также искусственное увеличение срока кредитов должно помочь снизить рост закредитованности граждан России. В ЦБ также добавили, что МПЛ для третьего квартала 2023 года сокращаются на 5 процентных пунктов, если сравнивать их со значениями для второго квартала.