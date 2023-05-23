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1 час назад

В России нашли способ борьбы с должниками за ЖКУ

Елена Прошина

Управляющие компании получат доступ к единому государственному реестру налогоплательщиков (ЕГРН), чтобы эффективно взимать долги по жилищно-коммунальному хозяйству. Подобный сервис вскоре может появиться в России, пишет ТАСС со ссылкой на копию документа с перечнем рекомендаций, полная версия которого будет опубликована уже сегодня.

В России нашли способ борьбы с должниками за ЖКУ
Фото: ТАССТАСС

Работу в этом направлении вскоре завершит Росреестр совместно с Министерством строительства РФ. Они планировали создать сервис для предоставления управляющим компаниями ЖКХ сведений, содержащихся в ЕГРН. Так компании смогут взимать долги с конкретного должника. Сенаторы также хотят рассмотреть вопрос введения административной или уголовной ответственности за неправомерное использование сведений из ЕГРН.

Как пишет ТАСС, сведения из государственного реестра налогоплательщиков необходимы, чтобы управляющие компании могли верно рассчитывать и выставлять квитанции за ЖКХ. Об этом рассказал эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук. Он добавил, что компаниям также нужно точно знать, на кого подавать в суд, если накопилась приличная задолженность. Данные из реестра также помогут определиться, кто имеет право голосовать на общем собрании жильцов.

Личный счет,Госстрой России,Росреестр,
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