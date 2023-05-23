В России нашли способ борьбы с должниками за ЖКУ

Управляющие компании получат доступ к единому государственному реестру налогоплательщиков (ЕГРН), чтобы эффективно взимать долги по жилищно-коммунальному хозяйству. Подобный сервис вскоре может появиться в России, пишет ТАСС со ссылкой на копию документа с перечнем рекомендаций, полная версия которого будет опубликована уже сегодня.

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Работу в этом направлении вскоре завершит Росреестр совместно с Министерством строительства РФ. Они планировали создать сервис для предоставления управляющим компаниями ЖКХ сведений, содержащихся в ЕГРН. Так компании смогут взимать долги с конкретного должника. Сенаторы также хотят рассмотреть вопрос введения административной или уголовной ответственности за неправомерное использование сведений из ЕГРН.