Эксперт дал совет, как вкладывать деньги на фоне угрозы дефолта США

Сегодня лучше всего хранить деньги в китайской валюте. Такое заявление сделал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков в беседе с радио Sputnik.

Он пояснил, что сегодня российские банки все чаще предлагают депозиты в юанях. Ставки по ним ниже, чем по рублевым депозитам, но при этом выше, чем по вкладам в американской валюте. В среднем они насчитывают около 3%. Эксперт подчеркнул, что значимость и популярность юаня в последнее время стремительно растет.

Он добавил, что еще одной валютой для хранения сбережений россиян может послужить индийская рупия — она стала чаще появляться на счетах у граждан РФ и активнее использоваться в международной торговле.

Однако Кулаков подчеркнул, что вкладываться в рубль сегодня гораздо выгоднее, чем в рупию. Основная причина — 8 или даже 10% годовых, которые предлагают отечественные банки, чтобы гарантировать сохранность вложений граждан.