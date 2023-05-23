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Эксперт дал совет, как вкладывать деньги на фоне угрозы дефолта США

Сегодня лучше всего хранить деньги в китайской валюте. Такое заявление сделал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков в беседе с радио Sputnik.

Эксперт дал совет, как вкладывать деньги на фоне угрозы дефолта США
© РИА Новости

Он пояснил, что сегодня российские банки все чаще предлагают депозиты в юанях. Ставки по ним ниже, чем по рублевым депозитам, но при этом выше, чем по вкладам в американской валюте. В среднем они насчитывают около 3%. Эксперт подчеркнул, что значимость и популярность юаня в последнее время стремительно растет.

Он добавил, что еще одной валютой для хранения сбережений россиян может послужить индийская рупия — она стала чаще появляться на счетах у граждан РФ и активнее использоваться в международной торговле.

Однако Кулаков подчеркнул, что вкладываться в рубль сегодня гораздо выгоднее, чем в рупию. Основная причина — 8 или даже 10% годовых, которые предлагают отечественные банки, чтобы гарантировать сохранность вложений граждан.

Ранее глава Министерства финансов США предупредила, что Вашингтон до 15 июня потеряет возможность исполнять свои финансовые обязательства, если решение о повышении потолка государственного долга не будет принято в ближайшее время.

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