Названа средняя продолжительность работы россиян на пенсии

После выхода на пенсию российские пенсионеры продолжают трудовую деятельность в среднем 7,47 лет. Об этом сообщили в Росстате .

Там добавили, что граждане, получающие выплаты по инвалидности, продолжают работать в течение 11,82 лет после выхода на пенсию. У получателей досрочной трудовой или военной пенсии срок дополнительной трудовой деятельности составляет 7,5 лет. Пенсионеры по старости продолжают работать на протяжении 2,3 года, заключили в Росстате.