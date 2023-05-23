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Росстат: после выхода на пенсию россияне продолжают работать еще 7,5 лет

После выхода на пенсию российские пенсионеры продолжают трудовую деятельность в среднем 7,47 лет. Об этом сообщили в Росстате.

Названа средняя продолжительность работы россиян на пенсии
© ТАСС

«После выхода на пенсию жители России продолжают работать в среднем в течение 7,47 года», — передает данные Росстата РБК.

Там добавили, что граждане, получающие выплаты по инвалидности, продолжают работать в течение 11,82 лет после выхода на пенсию. У получателей досрочной трудовой или военной пенсии срок дополнительной трудовой деятельности составляет 7,5 лет. Пенсионеры по старости продолжают работать на протяжении 2,3 года, заключили в Росстате.

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Ранее стало известно, что российские граждане выразили желание получать пенсию в размере около 50 тысяч рублей. Сейчас страховая пенсия составляет 20 тысяч.

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