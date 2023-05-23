Юрист рассказал, кто может получить до ₽350 тыс. на бизнес

Россияне, зарабатывающие ниже величины прожиточного минимума в регионе, имеют право на получение помощи от государства в размере до 350 тыс. руб. на открытие своего дела и до 200 тыс. руб. на развитие личного подсобного хозяйства, оформив социальный контракт. Об этом агентству «Прайм» сказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов.

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Также, по его словам, россияне при их обращении могут получить содействие в составлении бизнес-плана, смет, а также поиска рынков сбыта производимой продукции.

Тарасов отметил, что для заключения социального контракта нужно обратиться в органы соцзащиты с документами, которые бы подтвердили тяжелое материальное положение, а также заключить договор.

На прошлой неделе председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что законопроект о вкладах для граждан с низкими доходами находится в стадии согласования и в скором времени его внесут на рассмотрение в Госдуму.