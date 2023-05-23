Россиянам напомнили о возможности получить от государства 350 тысяч рублей

В России предусмотрена помощь гражданам на открытие своего дела. Те, у кого уровень заработка которых ниже величины прожиточного минимума в регионе, могут претендовать на помощь от государства в размере до 350 тысяч рублей на эти цели, заявил агентству «Прайм» ведущий юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов, передает агентство «Прайм».

Для этого им нужно оформить социальный контракт, уточнил он.

Так, россиянам могут оказать комплексное содействие в составлении бизнес-плана, смет, а также поиска рынков сбыта производимой продукции, отметил собеседник. По его словам, при организации своего дела объем поддержки по такому направлению может достигать вышеуказанной суммы.

Благодаря социальному контракту заявитель может выйти из трудного материального положения. Он может открыть свое дело или пройти необходимое обучение для устройства на более оплачиваемую работу. Это и есть главное отличие социального контракта от пособий.

Уточняется, что максимальная сумма помощи на развитие личного подсобного хозяйства составляет до 200 тысяч рублей.