$79.94+0.0386.50+0.22

В Минтруде выступили против привязки пособий по безработице к МРОТ

В Министерстве труда и социальной защиты посчитали, что привязывать сумму пособия по безработице к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) не стоит. Об этом со ссылкой на решение ведомства ко второму чтению законопроекта «О занятости населения» сообщает РБК.

Минтруд выступил против привязки пособий по безработице к МРОТ
© РИА Новости

Если закон примут, он будет приравнивать максимальный размер пособия по безработице к МРОТ в первые три месяца выплаты и к 50% МРОТ во вторые три месяца выплаты. В первом чтении его одобрили в марте.

Законопроект ранее внесла группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Минтруд считает целесообразным изменить положения статей. Важно, чтобы «размеры максимальной и минимальной величин пособия по безработице гражданам устанавливались не законодательным актом», указывает ведомство.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в дальнейшем минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будут повышать опережающими темпами. Она отметила, что соответствующее решение уже принято. И его, как указала вице-премьер, поддержал президент страны и председатель правительства.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году будет больше прожиточного минимума на 17%.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий