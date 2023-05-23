Минтруд выступил против привязки пособий по безработице к МРОТ

В Министерстве труда и социальной защиты посчитали, что привязывать сумму пособия по безработице к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) не стоит. Об этом со ссылкой на решение ведомства ко второму чтению законопроекта «О занятости населения» сообщает РБК.

Если закон примут, он будет приравнивать максимальный размер пособия по безработице к МРОТ в первые три месяца выплаты и к 50% МРОТ во вторые три месяца выплаты. В первом чтении его одобрили в марте.

Законопроект ранее внесла группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Минтруд считает целесообразным изменить положения статей. Важно, чтобы «размеры максимальной и минимальной величин пособия по безработице гражданам устанавливались не законодательным актом», указывает ведомство.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в дальнейшем минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будут повышать опережающими темпами. Она отметила, что соответствующее решение уже принято. И его, как указала вице-премьер, поддержал президент страны и председатель правительства.