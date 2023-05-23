В ФНС напомнили россиянам, как можно проверить баланс налоговых расчетов
У всех налогоплательщиков-физических лиц в России есть возможность проверить баланс своих расчетов с государством на едином налоговом счете (ЕНС). Данный раздел появился в личных кабинетах на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России, заявил глава ведомства Даниил Егоров на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, передает агентство «Прайм».
Уточняется, что уже сейчас 46 миллионов пользователей могут посмотреть свое сальдо расчетов с бюджетом, детализацию баланса и задолженность по видам налогов.
В новом разделе есть совершенные и предстоящие платежи, а также архив операций за предыдущие годы.
«Также открыты 800 тысяч кабинетов индивидуальных предприниматели и юридических лиц, в ближайшее время эта планомерная работа будет завершена», — сообщил глава ФНС.
Ранее сообщалось, что компанию блогера и телеведущей Насти Ивлеевой проверяют на неуплату налогов. Как написал Telegram-канал SHOT, сейчас сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) связываются с компаниями, с которыми она сотрудничала — налоговики выясняют подробности контрактов по ее рекламным интеграциям.