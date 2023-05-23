$79.94+0.0386.50+0.22

В ФНС напомнили россиянам, как можно проверить баланс налоговых расчетов

У всех налогоплательщиков-физических лиц в России есть возможность проверить баланс своих расчетов с государством на едином налоговом счете (ЕНС). Данный раздел появился в личных кабинетах на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России, заявил глава ведомства Даниил Егоров на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, передает агентство «Прайм».

В ФНС напомнили россиянам, как можно проверить баланс налоговых расчетов
© globallookpress.com

Уточняется, что уже сейчас 46 миллионов пользователей могут посмотреть свое сальдо расчетов с бюджетом, детализацию баланса и задолженность по видам налогов.

В новом разделе есть совершенные и предстоящие платежи, а также архив операций за предыдущие годы.

«Также открыты 800 тысяч кабинетов индивидуальных предприниматели и юридических лиц, в ближайшее время эта планомерная работа будет завершена», — сообщил глава ФНС.

Ранее сообщалось, что компанию блогера и телеведущей Насти Ивлеевой проверяют на неуплату налогов. Как написал Telegram-канал SHOT, сейчас сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) связываются с компаниями, с которыми она сотрудничала — налоговики выясняют подробности контрактов по ее рекламным интеграциям.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий