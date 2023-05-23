Россияне стали реже покупать продукты онлайн, чтобы сэкономить

«В I квартале 2023 г. онлайн-продажи продовольственных товаров год к году увеличились на 24,5% до 198 млрд руб. По сравнению с IV кварталом прошлого года темпы роста этого сегмента замедлились (тогда рынок увеличился на 36,7%). Это объясняется экономией со стороны населения», — говорится в материале.