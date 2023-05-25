$79.97-0.2086.20-0.35
3 часа назад

Россиянам рассказали, за что их могут лишить пенсии

News.ruиещё 4

Экономист Анастасия Хрусталева рассказала URA.RU, что россияне могут лишиться пенсии, если не будут приходить за ней в течении полугода, при переезде в другую страну или потери оснований для ее получения. Эксперт добавила, что пенсии по инвалидности можно лишиться, если получатель не пройдет переосвидетельствование, при прекращении действия оснований для назначения выплаты.

Россиянам рассказали, за что их могут лишить пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По общему правилу, ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает. Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение и прекращения законных оснований для ее выплаты, — сказала Хрусталева.

Специалист уточнила, что возобновить выплаты можно, но для этого нужно пройти весь путь оформления по новым основаниям.

Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, что дачу у собственника могут изъять — конфисковать или продать с торгов, однако для этого нужны веские основания. Эксперт уточнила, что это может произойти, если была доказана вина собственника в экономическом преступлении, если владелец собственности объявил о банкротстве, а дачу изымают для погашения долгов. По ее словам, участок земли могут изъять, если собственник устроил на территории свалку, автомастерскую или выращивает запрещенные растения.

Личный счет,Дача и дачники,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий