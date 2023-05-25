Россиянам рассказали, за что их могут лишить пенсии

Экономист Анастасия Хрусталева рассказала URA.RU, что россияне могут лишиться пенсии, если не будут приходить за ней в течении полугода, при переезде в другую страну или потери оснований для ее получения. Эксперт добавила, что пенсии по инвалидности можно лишиться, если получатель не пройдет переосвидетельствование, при прекращении действия оснований для назначения выплаты.

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По общему правилу, ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает. Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение и прекращения законных оснований для ее выплаты, — сказала Хрусталева.

Специалист уточнила, что возобновить выплаты можно, но для этого нужно пройти весь путь оформления по новым основаниям.