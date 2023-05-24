Россияне раскрыли желательную стоимость доллара

Большинство россиян считают, что доллар не должен превышать 50 рублей — такой ответ дали 62,5 процента опрошенных, следует из результатов исследования онлайн-сервиса Moneyman, которые приводит РИА Новости.

Каждый шестой (17,3 процента) оценил оптимальный курс американской валюты в 50-60 рублей, каждый десятый (10,2 процента) — в 60-70 рублей. Доллар дороже 70 рублей желает видеть лишь небольшая доля россиян, раскрыли эксперты. На стоимость в пределах 80 рублей согласны 4,3 процента респондентов, выше 80 рублей — всего 2,8 процента.

По словам представителей Moneyman, среднестатистический россиянин заинтересован в укреплении рубля в первую очередь потому, что эта тенденция приводит к удешевлению импортных товаров и комплектующих.

Аналитики выяснили, что курс доллара небезразличен подавляющему числу жителей страны — таких 72,2 процента. Вместе с тем почти треть (27,8 процента) оказались равнодушны к этому вопросу. Накопления в американской валюте имеет лишь небольшая доля россиян — 9,2 процента опрошенных.

17 мая курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с конца апреля, а курс евро приблизился к 88 рублям. Таким образом российская валюта растеряла практически весь рост первой половины мая, откатившись на уровни, близкие к апрельским минимумам.