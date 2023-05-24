Работникам на удаленке объяснили особенности изменений в налогообложении

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с «Известиями» высказался о мере по сохранению для дистанционных работников ставки НДФЛ на уровне 13–15%. Так, по его словам, она благополучно повлияет на работодателей и самих сотрудников.

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Как уточнил собеседник, ситуация не зависит от того, имеет ли сотрудник статус резидента России. Он рассказал, как в настоящее время происходит налогообложение с дохода россиян, работающих удаленно. Эксперт отметил, что все зависит от налогового статуса работника.

По словам юриста, налоговое резидентство не зависит от гражданства и определяется только по продолжительности нахождения на территории страны.

Он уточнил, что налоговые резиденты — физические лица, которые фактически находятся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Также юрист обратил внимание на оформление трудового договора. Если сотрудник работает официально за границей, доходы признаются доходами, полученным от источников за пределами РФ.