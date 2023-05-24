Работникам на удаленке объяснили особенности изменений в налогообложении
Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с «Известиями» высказался о мере по сохранению для дистанционных работников ставки НДФЛ на уровне 13–15%. Так, по его словам, она благополучно повлияет на работодателей и самих сотрудников.
Как уточнил собеседник, ситуация не зависит от того, имеет ли сотрудник статус резидента России. Он рассказал, как в настоящее время происходит налогообложение с дохода россиян, работающих удаленно. Эксперт отметил, что все зависит от налогового статуса работника.
По словам юриста, налоговое резидентство не зависит от гражданства и определяется только по продолжительности нахождения на территории страны.
Он уточнил, что налоговые резиденты — физические лица, которые фактически находятся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Также юрист обратил внимание на оформление трудового договора. Если сотрудник работает официально за границей, доходы признаются доходами, полученным от источников за пределами РФ.
Ранее глава ведомства Даниил Егоров заявил агентству «Прайм», что у всех налогоплательщиков-физических лиц в России есть возможность проверить баланс своих расчетов с государством на едином налоговом счете (ЕНС). Данный раздел появился в личных кабинетах на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России, уточнил он.