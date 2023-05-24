Большая часть россиян готова пожертвовать благами своей повседневной жизни ради отпуска. Так, чтобы съездить на отдых многие согласны сэкономить на покупке автомобиля, деликатесов и подарков. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно опросу, проведенному в мобильном приложении «Город» и сервисе «Сравни», 21% опрошенных готовы отказаться от затрат на автомобиль и его обслуживание ради отпуска, 20% – от деликатесов, 13% – от подарков, 10% – от покупки бытовой техники, 9% – от занятий спортом, а 3% – от ухода за собой.

Четверть россиян согласны взять кредит на отпуск, при этом большинство планируют оплатить его накоплениями (50%) или использовать отпускные (более 33%). Только 10% россиян собираются расплачиваться кредитной картой, а 9% – дополнительными доходами.

Аналитики также обнаружили, что 69% опрошенных планируют взять отпуск летом, 19% – осенью, 9% – зимой, а 3% уже отдохнули весной. Более трети россиян были в отпуске от полугода до года назад, 27% – более года назад, 12% – в текущем месяце, а 10% – в прошлом месяце или 2-3 месяца назад.

Опрос также показал, что преобладающее большинство россиян (около 60%) предпочитают брать два отпуска в год по две недели каждый. Только 14% респондентов выбирают один отпуск на месяц, 9% – четыре отпуска по семь дней, а 4% копят отпускные дни несколько лет, чтобы отдохнуть более четырех недель.