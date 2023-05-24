Названа доля россиян, у которых нет кредитных займов

Примерно у 51% российских граждан и их родственников нет кредитов. Это следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

46% сообщили о наличии займов. Из них 28% опрошенных имеют один кредит, 11% респондентов - два, 3% россиян - три, 4% - более трех.

ВЦИОМ указывает на увеличение кредитной активности россиян в период с 2009 по 2017 год. Процент тех, у кого в семье были кредиты, вырос с 26% до 58%.

Опрос провели 28 апреля 2023 года. Участниками опроса стали 1 600 россиян.

Ранее Центральный Банк России (ЦБ) ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Регулятор считает, что такая мера поможет сбалансировать структуру кредитования.