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Одиночный майнер добыл блок биткоина и заработал $170 тыс.

Одиночному майнеру с вычислительной мощностью оборудования в 750 TH/s удалось успешно добыть блок биткоина за номером 790 958. Об этом проинформировал администратор пула Сkpool Кон Коливас, передает РБК.

Сумма вознаграждения майнера за найденный блок составила 6,25 BTC (около $170 тыс. по курсу $27,3 тыс.).

Суммарная скорость хеширования в сети биткоина 23 мая достигала 367,07 эксахешей в секунду (EH/s). С вычислительной мощностью в 750 TH/s у майнера был только 1 шанс из 489 тыс. успешно найти блок.

Майнер является участником пула для соло-майнинга Сkpool, которому он должен оплатить комиссию в 2% (0,125 BTC, или около $3,4 тыс.).

Что такое биткоин простыми словами для новичков

«Но помимо вознаграждения за добычу блока майнер получит комиссию за транзакции, которая на этом блоке составила 0,249 BTC ($6,7 тыс.)», - говорится в публикации.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России примут законы о майнинге и экспериментальном использовании криптовалют для расчетов с зарубежными партнерами. Их рассмотрение в первом чтении планируется в июне, уточнил он.

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