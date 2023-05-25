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СФ одобрил закон об отмене НДФЛ со всей матпомощи нуждающимся студентам с 2024 года

Российские сенаторы одобрили закон, который с 2024 года полностью освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) материальную помощь нуждающимся студентам колледжей и вузов.

Совфед одобрил закон об освобождении от налогов выплат нуждающимся студентам
© Алексей Майшев/РИА «Новости»

На данный момент закон освобождение от НДФЛ материальную помощь студентам только в размере до 4 тыс. рублей. Новый закон освобождает от НДФЛ материальную поддержку, оказываемую нуждающимся студентам в соответствии со ст. 36 закона "Об образовании в России".

Нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Поступления от налога могут сократиться на 0,6 млрд руб. Ранее депутат Светлана Бессараб усомнилась в возможности повысить стипендии российским студентам до уровня МРОТ. В начале 2023 года глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил об увеличении количества именных стипендий и числа их получателей.

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