Совфед одобрил закон об освобождении от налогов выплат нуждающимся студентам

Российские сенаторы одобрили закон, который с 2024 года полностью освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) материальную помощь нуждающимся студентам колледжей и вузов.

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На данный момент закон освобождение от НДФЛ материальную помощь студентам только в размере до 4 тыс. рублей. Новый закон освобождает от НДФЛ материальную поддержку, оказываемую нуждающимся студентам в соответствии со ст. 36 закона "Об образовании в России".