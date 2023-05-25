Число россиян с долгами по кредитам достигло 14,4 млн в начале 2023 года

Количество россиян, не выплачивающих кредиты, по итогам периода с января по март 2023 года достигло 14,4 млн. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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Число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков за год выросло на 2,9 млн с 11,5 млн. В 2021 году их количество составляло 9,6 млн, а в 2020 - 7,6 млн.

В ФССП уточнили, что общая сумма долгов составляет около 2 трлн рублей. В начале апреля наибольшее количество неплательщиков приходилось на жителей Башкирии, Краснодарского и Красноярского краев, а также Московской и Свердловской областей.