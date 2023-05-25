Исследование Rambler&Co: каждый третий россиянин считает IT самой перспективной сферой для бизнеса

При этом 40% опрошенных признались, что сами хотели бы открыть такой бизнес

Согласно исследованию медиахолдинга Rambler&Co и компании «Деловая среда», 34% респондентов считают разработку программного обеспечения, а также консультационные и другие сопутствующие услуги в данной области наиболее перспективной сферой для открытия бизнеса в России в 2023 году.

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Данные получены по результатам опроса, в котором приняли участие более 46 000 пользователей активов медиахолдинга Rambler&Co, а также по итогам анализа свыше 45 000 ИП и ООО, открытых через сервис «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) с января по апрель 2023 года.

По информации «Деловой среды», всё больше россиян, регистрирующих новый бизнес, отдают предпочтение сфере IT. Так, в 2022 это направление стало лидером по приросту субъектов малого бизнеса. Первые четыре месяца 2023 года также подтвердили рост популярности данной отрасли: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сфера IT увеличилась на 17% и вновь стала номером один по приросту новых бизнесов.

С начала года лидером по числу предпринимателей, открывших дело в области IT, стала Москва, второе место занял Санкт-Петербург, следом расположились Московская и Ленинградская области, Краснодарский край. Подавляющее большинство компаний, занимающихся IT, регистрируют мужчины. В 2023 соотношение составило 77% мужчин и 23% женщин. Такая пропорция характерна для большинства российских регионов.

Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»: «Сфера IT остается одной из самых привлекательных для тех, кто регистрирует свой бизнес в России. При этом большую роль в развитии отечественного ПО сегодня играет молодёжь. Согласно нашей статистике, на людей в возрасте до 35 лет приходится 56% открытых в этом году IT-бизнесов. При этом из пятёрки регионов-лидеров самым «молодым» оказался Краснодарский край, тут доля молодёжи равна 59%. А в столице, наоборот, 57% составляют предприниматели старше 35 лет».

В ходе опроса интернет-пользователей 41% участников ответили, что считают IT наиболее перспективной сферой, так как уверены, что она будет популярной ещё долгое время. 39% отметили, что после ухода иностранных компаний освободились ниши, которые сейчас можно занять. В свою очередь для 16% респондентов главной причиной стала потребность страны в качественном и безопасном ПО. По 2% пришлось на такие причины, как сравнительно небольшая конкуренция, лёгкость открытия и необходимость меньшего количества вложений.

40% респондентов признались, что хотели бы сами открыть бизнес в сфере IT. Те, кто не готов к такому шагу, в качестве причин называли следующие: нехватка знаний в этой области (46%), отсутствие навыков в области ведения бизнеса (23%), недостаток материальных ресурсов на открытие (15%), низкий интерес к этой отрасли (12%), неготовность команды (4%).

Помимо IT (34%), 9% опрошенных отметили в качестве перспективной бизнес-сферы строительство, по 7% – розничную/оптовую торговлю и общепит, по 5% – пассажирские и грузоперевозки, торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами (а также их ремонт), 1% – операции с недвижимым имуществом. По данным «Деловой среды», все перечисленные направления входят в топ самых популярных по количеству регистраций в России в 2023. В свою очередь, 32% респондентов отметили, что никакая из отраслей, на их взгляд, не является перспективной.

В ходе опроса 20% россиян отметили, что они являются предпринимателями. При этом пятая часть из них уже занимается бизнесом в сфере разработки программного обеспечения.

Для подсчёта данных «Деловая среда» проанализировала порядка 45 000 ИП и ООО, которые были открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта. Он позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП) или обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем, а также открыть счёт без визита в банк.