Кредитным организациям Финляндии следует до 27 мая 2023 года представить в МИД республики сведения о крупных депозитах граждан России и Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

В МИД Финляндии уточнили, что необходимо представить информацию только в том случае, если сумма вклада на депозитном счете превышает 100 тыс. евро.

Данные о счетах клиентов должны быть направлены по электронной почте в соответствии с регламентом Европейского банковского управления, пояснили в ведомстве.

В агентстве отметили, что ранее Еврокомиссия в рамках санкционной политики направила соответствующий запрос во внешнеполитические ведомства стран ЕС.