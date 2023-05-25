$79.98+0.0285.88-0.32

МИД Финляндии обязал банки предоставить информацию о депозитах россиян

Кредитным организациям Финляндии следует до 27 мая 2023 года представить в МИД республики сведения о крупных депозитах граждан России и Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

В МИД Финляндии уточнили, что необходимо представить информацию только в том случае, если сумма вклада на депозитном счете превышает 100 тыс. евро.

Данные о счетах клиентов должны быть направлены по электронной почте в соответствии с регламентом Европейского банковского управления, пояснили в ведомстве.

В агентстве отметили, что ранее Еврокомиссия в рамках санкционной политики направила соответствующий запрос во внешнеполитические ведомства стран ЕС.

Ранее сообщалось, что кредитные организации Кипра намереваются в ближайшие месяцы закрыть счета российских клиентов.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий